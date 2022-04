Prima gara di fase ad orologio alla vigilia di Pasqua per la Infodrive Capo d’Orlando. Sabato alle 20.30 la formazione di coach Cardani affronterà Chieti in trasferta, per cercare di conquistare una vittoria importante. In queste ultime 4 partite di stagione regolare i biancoazzurri dovranno cercare di vincere più gare possibili, per tentare di raggiungere la salvezza o quantomeno giocare i playout con il fattore campo a favore.