Torrenova, in arrivo oltre 80 mila euro per realizzare il sistema di video-sorveglianza cittadino

Altro importante finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale torrenovese, guidata da Salvatore Castrovinci, che servirà a realizzare il sistema di videosorveglianza della cittadina tirrenica.

È stata infatti approvata dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza.

“Torrenova presente e con una collocazione in graduatoria che rende onore al lavoro dell’amministrazione, ed in primis del nostro vice sindaco Massimiliano Corpina, che ha seguito tutto l’iter, e degli uffici: 33^ posto utile all’ottenimento del finanziamento richiesto, su 2078 istanze di finanziamento presentate in tutta Italia e solo 416 complessivamente finanziate.” comunica il primo cittadino Castrovinci. “L’importo del progetto è pari ad € 80.943,16 e consentirà l’installazione nel nostro territorio di telecamere di ultima generazione ad alta risoluzione nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritto tra il Prefetto di Messina e il nostro Comune, facendo, così, aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastando ogni forma di illegalità nel nostro territorio.” conclude.