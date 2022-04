Sant’Agata Militello, fiera storica di primavera il 21 e 22 maggio

Si terrà sabato 21 e domenica 22 maggio l’edizione 2022 della storica fiera di primavera a Sant’Agata di Militello.

Torna dunque, seppur con ritardo rispetto alla data tradizionale del 14 e 15 aprile, una delle manifestazioni più antiche ed importanti per la comunità santagatese e per tutto l’hinterland, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Un’occasione per gli acquisti stagionali che ha sempre richiamato moltissimi visitatori da tutti i comuni del comprensorio e che rappresenta, per questo, un momento importante passaggio economico per la cittadina tirrenica.

La data, confermata dall’amministrazione Mancuso, è stata individuata dopo il rinvio dell’evento che doveva tenersi il 29 e 30 aprile. La manifestazione di interesse per affidare ad una ditta privata l’organizzazione e la gestione della fiera, nel tentativo di ottimizzare e rilanciare l’evento, infatti non era andata a buon fine per ben due volte, sia per l’edizione autunnale 2021 – sospesa anche in ragione dell’aumento dei casi covid nell’intero comprensorio in quel periodo – sia per l’edizione primaverile 2022. L’amministrazione Mancuso è quindi corsa ai ripari impegnandosi per realizzare comunque la fiera in house.

Confermata la nuova disposizione dei posti numerati destinati agli ambulanti, che esclude la via Cosenz, per non congestionare il traffico cittadino e lasciare più spazi di parcheggio ai visitatori. Bancarelle e stand saranno posizionati solo sul lato mare dell’intero lungomare, a partire dalla rotonda di San Giuseppe e fino a Villa Falcone Borsellino. Mentre dalla rotonda di San Giuseppe fino all’angolo di Via Ragusa, gli ambulanti fruiranno degli spazi assegnati lungo la carreggiata di Via Cosenz, escludendo l’area del marciapiede.

La polizia locale e l’ufficio Suap stanno lavorando a pieno ritmo per completare la mappatura, la numerazione e l’assegnazione dei posti.

Sarebbero circa 200 gli esercenti che avrebbero già fatto richiesta per l’assegnazione di uno spazio.