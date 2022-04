Comune virtuoso dal punto di vista amministrativo, virtuoso anche per la gestione dei rifiuti. Questo spicca nell’attività politico-amministrativa di San Marco d’Alunzio, centro montano guidato dal sindaco Filippo Miracula.

Con queste premesse si stanno gettando le basi per incentivare le attività commerciali e soprattutto le presenze turistiche; tanti gli eventi in programma per un paese ricco di chiese, testimonianze antiche e scorci straordinari.