Covid-19 – Stabili i nuovi casi in Sicilia: oggi 3.747. I ricoverati scendono sotto quota mille

Altri 16 in meno, rispetto a ieri, i ricoverati nell’isola, che passano da 1.003 a 987. Di questi, 53 sono in terapia intensiva (6 in meno, con 1 nuovo ingresso del giorno).

Stabile, invece, il dato relativo ai contagi: sono stati 3.747 i nuovi casi registrati oggi, giovedì 14 aprile, nell’isola, a fronte di 27.431 tamponi processati (ieri erano stati 3.764 con 26.773 tamponi). Scende ancora il tasso di positività, che passa dal 14% al 13,6%.

L’isola resta all’ottavo posto tra le regioni italiane per incremento di nuovi contagi, mentre gli attuali positivi in Sicilia adesso sono 140.387, in calo di 2.038 unità.

Altri 6.436 i guariti del giorno, mentre purtroppo si registrano altre 19 vittime, che portano il totale dei decessi a 10.328.

Tra le province in testa ancora Palermo con 1.427 casi, segue Catania con 878 e Messina con 518. Poi 387 a Trapani, 343 a Siracusa, 328 ad Agrigento. Infine Ragusa 252, Caltanissetta 193 ed Enna 91.

In Italia

Sono 64.951 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 149.