Torrenova, saranno portati alla foce i sedimenti che ostruiscono il torrente Rosmarino. Approva Legambiente

L’ordinaria pulizia dell’alveo del torrente Rosmarino diventa occasione per sostenere il naturale ripascimento della spiaggia. Il primo cittadino di Torrenova, Salvatore Castrovinci, con una sua ordinanza, ha infatti disposto i lavori di pulizia e manutenzione dell’alveo del torrente Rosmarino con un intervento di asportazione dal corso d’acqua di tutto il materiale depositato e ostruente la normale e regolare sezione d’alveo ed il trasporto dello stesso materiale verso la foce dello stesso torrente. Come evidenziano Legambiente Nebrodi e l’Osservatorio Erosione Spiagge, si ottiene in questo modo “un triplice risultato: ripristinare l’efficienza idraulica del corso d’acqua, permettere il ripascimento naturale della spiaggia di Torrenova ed evitare interventi dannosi che mettono a rischio l’equilibrio dei nostri litorali.

“I “Primi interventi” finanziati dalla struttura commissariale per l’attuazione del Contratto di Costa Tirreno 1 hanno confermato la prassi progettuale che finora ha prodotto risultati negativi nella mitigazione dell’erosione; e ciò a dispetto degli obiettivi dell’intesa che erano diretti a ristabilire l’equilibrio del bilancio sedimentario delle spiagge.

In pratica, i fondi sono stati utilizzati prevalentemente per consolidare barriere artificiali senza valutarne gli effetti intanto prodotti.” scrivono le associazioni ambientaliste via social

“Oggi, però, l’iniziativa del Sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, segnala un significativo cambio di direzione nel senso dell’aderenza alle finalità del Contratto di Costa.

Se tutti i sindaci che hanno sottoscritto il Contratto di Costa diventassero protagonisti di un movimento positivo in direzione della tutela delle loro spiagge, in coerenza con le linee guida ministeriali, la difesa delle coste dall’erosione erosivo potrebbe avviarsi a soluzione. Ci auguriamo quindi una ripresa di attenzione a livello locale con l’abbandono delle logiche che hanno finora caratterizzato il rapporto tra Enti Locali e soggetto attuatore.” concludono.

Foto dalla pagina facebook “Erosione Spiagge”