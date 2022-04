Palermo, lutto nel mondo della fotografia e dell’arte, è morta Letizia Battaglia. Con i suoi scatti raccontò la guerra di mafia

E’ morta la fotografa palermitana Letizia Battaglia. Secondo quanto riportato da AdnKronos a renderlo noto è stato il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando.

87 anni, storica fotoreporter, che per anni ha lavorato per il quotidiano “L’Ora” raccontando con i suoi scatti la guerra di mafia, Letizia Battaglia è stata insignita di numerosi premi come l’Eugene Smith e l’Eric Salomon Award e ha collaborato con le più importanti agenzie giornalistiche internazionali. Nel 2017 ha inaugurato a Palermo all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa il Centro Internazionale di Fotografia da lei stessa diretto, metà museo e metà scuola di fotografia e galleria. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni ’90 si è occupata anche di politica. E’ stata consigliera comunale con i Verdi ed assessore comunale in una delle giunte guidate da Leoluca Orlando. Mentre nel 1991 è stata eletta deputato all’Assemblea Regionale Siciliana con il partito La Rete e nominata vice presidente della Commissione Cultura.

“Palermo perde una donna straordinaria, un punto di riferimento – afferma il primo cittadino- Letizia Battaglia era un simbolo internazionalmente riconosciuto nel mondo dell’arte, una bandiera nel cammino di liberazione della città di Palermo dal governo della mafia. In questo momento di profondo dolore e sconforto esprimo tutta la mia vicinanza alla sua famiglia”.