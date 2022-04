Giro di Sicilia 2022: La prima tappa Milazzo-Bagheria è di Matteo Malucelli – VIDEO

È stato Matteo Malucelli, con la maglia della nazionale italiana, ad aggiudicarsi la prima tappa del Giro di Sicilia 2022, imponendosi in volata al traguardo di Bagheria dopo 199 km percorsi essenzialmente sulla Strada Statale 113, con partenza da Milazzo. Una vetrina importante per l’isola, che ieri ha potuto mettere in mostra – con diretta su Rai Sport – la sua splendida costa settentrionale.

Malucelli, che è diventato il leader della classifica generale, veste la maglia giallo-rossa con un vantaggio di 4″ su Matteo Moschetti e di 6″ su Filippo Fiorelli. Tutti gli altri, incluso lo squalo dello stretto Vincenzo Nibali, vincitore della scorsa edizione e ieri nel gruppo di testa per ampi tratti di gara, seguono a 10″ di distanza grazie all’abbuono concesso al vincitore.

Intanto stamattina è già partita la seconda delle quattro tappe del giro di Sicilia, la Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri: il percorso sarà caratterizzato da un continuo saliscendi su strade ampie nell’entroterra siciliano. Ci saranno solamente tre attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna. Proprio ad Enna, in vetta alla salita all’ingresso cittadino è posto il Gran premio della montagna di giornata. L’arrivo è in centro a Caltanissetta al termine di una breve salita.