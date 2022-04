Covid – In Sicilia boom di guariti, oltre 10.000. 3.764 nuovi casi, 27 i decessi. Ancora giù i ricoveri

In calo i contagi di Covid-19 in Sicilia. Sono 3.764 i nuovi casi di Covid-19 registrati mercoledì 13 aprile nell’isola, a fronte di 26.773 tamponi processati. Martedì erano stati 5.692. Scende il tasso di positività, ora al 14% (martedì era al 15,8%).

L’isola è all’ottavo posto tra le regioni italiane per incremento di nuovi contagi, mentre al primo c’è la Lombardia con oltre 8.700 casi. Gli attuali positivi in Sicilia adesso sono 142.425, in calo di ben 5mila unità.

C’è stato infatti un vero e proprio boom di guariti del giorno, che sono stati 10.177, mentre le vittime sono purtroppo 27 e portano il totale dei decessi a 10.309.

In deciso calo invece i ricoverati negli ospedali siciliani. Sul fronte ospedaliero sono 1.003 gli ospedalizzati totali, ben 24 in meno rispetto a martedì. 944 (-23) sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre 59 in terapia intensiva (uno in meno, con 3 ingressi del giorno).

A livello provinciale in testa ancora Palermo con 935 casi, seguono Messina con 792 e Catania 784. Poi 434 a Siracusa, 411 a Trapani e 390 ad Agrigento. Infine Ragusa 237, Caltanissetta 199 ed Enna 140.

In Italia

Sono 62.037 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.643. Le vittime sono invece 155, in calo rispetto alle 169 di ieri.