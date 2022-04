Merì, udienza al Tar su un impianto di telefonia mobile

Il Tar di Catania dovrà fissare entro la fine del 2022 l’udienza di merito in cui sono contrapposti il comune di Merì e l’azienda “Iliad Italia spa”; così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha accolto l’appello presentato dal comune, riformando l’ordinanza cautelare disposta dal Tar di Catania.

La vicenda giudiziaria riguarda il provvedimento adottato dal comune il 28 maggio 2021, su un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile sul territorio comunale ed il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radio elettrici, approvato dal consiglio comunale il 16 marzo 2013.

Il Tar di Catania, avendo accolto la richiesta di sospensiva proposta dall’azienda per la sospensione del provvedimento adottato dal comune, aveva fissato quale data per discutere la vicenda nel merito da quella del 9 marzo scorso, a quella ricalendarizzata per la prima pubblica udienza di gennaio 2025.

A prescindere sulla localizzazione del sito dove realizzare l’impianto, che sarà dibattuta nell’udienza di merito, il comune ha escluso che il proprio regolamento comportasse un divieto generalizzato di installazione di impianti tecnologici sul proprio territorio.

Per i giudici, inoltre, nelle more dello svolgimento del giudizio appare necessario mantenere inalterata la situazione di fatto. Da qui il Cga ha accolto l’appello proposto dal comune, riformando l’ordinanza cautelare del Tar di Catania, fissando l’udienza entro il 2022.