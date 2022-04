L’albero della pace allestito nella Villa Comunale di Brolo

In coincidenza con le festività pasquali è stato allestito nella Villa Comunale di Via Dante l’Albero della pace con le colombe realizzate con materiale riciclabile appese ai rami e che portano sul retro i colori arcobaleno della pace.

Ai piedi dell’albero, tante uova di Pasqua come ulteriore elemento di attrazione in un luogo molto frequentato dalle famiglie dopo i lavori di riqualificazione. L’iniziativa dell’albero della pace è stata ideata dall’Amministrazione Comunale su iniziativa dell’Assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti e realizzata da alcuni volontari iscritti nell’apposito registro comunale.

“Vorrei ringraziare i volontari per l’impegno, la disponibilità e l’amore che dimostrano verso la comunità con atti concreti. Con la realizzazione dell’albero vogliamo testimoniare vicinanza e solidarietà non solo all’Ucraina in questo momento drammatico, ma a tutte le popolazioni del mondo che vivono l’orrore della guerra – commenta l’Assessore Fioravanti. La Villa Comunale è luogo vivo e vitale, area di incontro e di socializzazione: con questa iniziativa che ha già suscitato grande entusiasmo tra i bambini al momento dell’allestimento, vogliamo sensibilizzare tutti sull’importante di difendere il valore universale della pace”.