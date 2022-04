Covid-19 – Ieri in Sicilia 1.818 nuovi casi. 28 in più i ricoverati

Tempo del solito calo del lunedì, ieri, per quanto riguarda i numeri dell’emergenza Covid: sono stati 1.818 i nuovi casi registrati lunedì 11 aprile a fronte di 13.159 tamponi processati in Sicilia. Domenica erano stati 3.548. Sale di poco il tasso di positività, ora al 13,8% (domenica era al 13%).

L’isola è al settimo posto tra le regioni italiane per incremento di nuovi contagi, mentre gli attuali positivi sono 147.980, in calo di 2.386 casi. I guariti del giorno sono 4.537, mentre le vittime sono 5 portano il totale dei decessi a 10.263.

Aumento, invece, sul fronte ospedaliero: sono 1.077 gli ospedalizzati, 28 in più rispetto a domenica, di cui 65 in terapia intensiva (tre in più).

A livello provinciale si registrano a Palermo 575 casi, 459 a Messina, 396 a Catania, poi Siracusa 122, Trapani 185, Ragusa 142, Caltanissetta 103, Agrigento 157, Enna 17.