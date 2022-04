La III Direzione “Viabilità metropolitana” Servizio della Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito e la successiva istituzione del senso unico alternato, di un tratto di via Trazzera Marina, per consentire i lavori di demolizione di un fabbricato di via Trazzera Marina 326.

L’ordinanza sarà valida nei giorni 13-14-15 aprile, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, e il traffico sarà regolato da un semaforo.