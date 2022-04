Oliveri: dal 29 aprile all’1 maggio la prima tappa dello “Street Food Sicily on Tour”

Dal 29 aprile all’1 maggio a Oliveri ci sarà la prima tappa dello “Street Food Sicily on Tour”.

Il cartellone della kermesse enogastronomica è ricco di appuntamenti. Tantissimi eventi in programma a cura dell’amministrazione comunale. Musica, animazione per i più piccoli, esibizioni delle scuole di danza. Il 1° maggio sarà tutto da vivere con live music e dj set nel segno della buona musica e del buon cibo.

A proposito di cibo, ecco qualche anticipazione sulle prelibatezze che si potranno gustare: lo sfincione bianco di Bagheria, l’arancino oro nero dei Nebrodi, i bocconcini di tonno con caponatina alla Olivarese e il favoloso cannolo di Piana degli Albanesi.

“Sono convinto, ha affermato il sindaco Francesco Iarrera, si tratti del “numero zero” di un evento che durerà nel tempo e che sarà atteso ogni anno. È un sistema sicuro per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo i viaggiatori del gusto in un periodo dell’anno durante il quale è possibile godere dei nostri luoghi, in tranquillità, senza il tipico caos estivo.”

“Lo scopo di questo importante evento, afferma il vicesindaco con deleghe alle attività produttive Salvatore Bertino, è quello di valorizzare ancora di più Oliveri e le sua proverbiale ospitalità. Sarà l’occasione per degustare il cibo di strada siciliano mantenendo vive le tradizioni culinarie e secolari della nostra amata Sicilia. Ringrazio l’organizzatore dell’evento Claudio Prestopino per averci dato la possibilità di far partecipare oltre ad i 𝟮𝟬 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 professionali dello 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗳𝗼𝗼𝗱 𝘀𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, anche i nostri ristoratori locali.”