Ficarra – Verso i nuovi locali della Guardia Medica

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il comune di Ficarra e l’Asp 5 di Messina, sono state gettate le basi per la gestione in modo coordinato dei lavori edilizi da eseguire nei locali dell’immobile comunale di via Umberto I°, a poca distanza dal municipio, da adibire a presidio di continuità assistenziale, previa stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito.

L’immobile, in origine, era stato destinato ad ufficio di collocamento e al momento è utilizzato dall’ufficio anagrafe e stato civile e dalla polizia municipale. Comune e Asp effettueranno un intervento in parallelo ed ultimato quello di carattere statico e relativo all’adeguamento degli impianti e dei servizi, sarà possibile acquisire il certificato di agibilità della struttura.