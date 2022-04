Capo d’Orlando – Manifestazione per la pace in Ucraina, in ricordo di Enzo Serio – VIDEO

I Nebrodi scendono in campo per la pace. Sabato pomeriggio in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando si è tenuta una manifestazione in favore della comunità ucraina, devastata dalla guerra.

L’evento è stato organizzato da Slow Food Nebrodi, con il patrocinio del comune orlandino. A farla da padrone è stato lo street food con specialità nebroidee, con il ricavato andato interamente in favore della comunità ucraina.

E’ stato anche un modo per rendere omaggio e ricordare Enzo Serio, l’imprenditore orlandino scomparso lo scorso marzo a soli 56 anni.