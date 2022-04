Capo d’Orlando – Giornata nazionale del mare: l’inclusione che naviga sulle onde

In occasione della Giornata nazionale del mare, che ricorre ogni 11 aprile, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello ha organizzato questa mattina presso il Porto Turistico di Capo d’Orlando un incontro per sensibilizzazione sul ruolo del mare non solo come risorsa economica, ma anche sul suo grande valore scientifico, ricreativo e sociale.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con il Porto Turistico di Capo d’Orlando e l’ASD Yacht Club di Capo d’Orlando, ha visto coinvolti anche quindici ragazzi diversamente abili appartenenti alle Associazioni “San Francesco Onlus”, della “La Rosa Blu” e del centro ”Navacita” di Naso, che nel corso della mattinata hanno svolto un’uscita in mare a bordo di cinque imbarcazioni a vela, potendo vivere in prima persona il valore inclusivo del mare quale mezzo per superare le barriere fisiche e culturali e favorire una sempre maggiore integrazione.

La navigazione, alla quale ha preso parte anche il presidente nazionale della Classe Hansa, il Rotary Club di Capo d’Orlando e la sezione di Palermo della Lega Navale Italiana, si è svolta in completa sicurezza grazie anche alla presenza sul posto di una motovedetta della Guardia Costiera appositamente impiegata con a bordo un soccorritore marittimo