Covid – 3.548 nuovi casi in Sicilia, 8 i decessi. 3.700 i guariti, in leggera crescita i ricoveri (+11)

Sono 3.548 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nel bollettino di domenica 10 aprile, su 27.227 tamponi processati. Ieri invece erano stati 4.005 su 26.172 test. Scende così l’indice di positività, dal 15% al 13%.

I decessi sono 8, mentre i guariti 3.698, che portano gli attualmente positivi in Sicilia a 150.366.

Crescono si 11 unità i ricoverati negli ospedali siciliani: adesso sono in tutto 1.049 i degenti, di cui 987 in regime ordinario (+11) e 62 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

A livello provinciale in testa Messina con 1.102 nuovi casi, seguita a ruota dai 1.011 nuovi positivi registrati a Palermo. Poi 647 a Catania, staccate invece le altre province: 356 a Trapani, 320 a Siracusa, 300 ad Agrigento, 273 a Ragusa, 164 a Caltanissetta e 44 a Enna.

A livello nazionale sono 53.253 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. I decessi invece sono 90 (ieri 112).