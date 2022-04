Militello Rosmarino, tensione alle stelle in consiglio comunale

Evidentemente non si sono ancora diluite le tensioni legate alla mozione di sfiducia contro il sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta. E c’è da credere che si ingigantiranno perché passa il tempo e si avvicina la campagna elettorale.

E’ vero che si voterà il prossimo anno, ma se il buongiorno si vede dal mattino, non basteranno i tappi per le orecchie. Ne è stato un esempio quanto accaduto ieri pomeriggio in consiglio comunale e di cui avete ascoltato uno stralcio.

A seguito di alcune domande rivolte in aula all’assessore-consigliere Luigi Lupica, si è scatenato il putiferio e lo scontro tra il presidente del consiglio Nino Mileti ed il sindaco Riotta.