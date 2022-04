Milazzo – Tutto pronto per la prima tappa del Giro di Sicilia

Milazzo è pronta ad accogliere i campioni della pedalata, che si daranno battaglia dal 12 al 15 aprile sulla strade della Sicilia.

La terza edizione del Giro di Sicilia, organizzato dalla RCS, partirà dalla Città del Capo per arrivare sulle pendici dell’Etna, dove nel 2021 ha trionfato lo squalo dello stretto Vincenzo Nibali.

La tappa d’apertura del 12 aprile, con i suoi 199 km, sarà la più lunga e arriverà a Bagheria.

Intanto a Milazzo c’è tanta attesa e la città si sta preparando al meglio per la partenza del Giro di Sicilia che sarà per molti ciclisti un buon test per l’imminente Giro d’Italia.