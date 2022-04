Gioiosa Marea: progetto per valorizzare il sito di Gioiosa Guardia

Promuovere e valorizzare al meglio il sito storico di Gioiosa Guardia. Questo lo scopo dell’accordo di gestione integrata sottoscritto tra il Parco Archeologico di Tindari, il comune di Gioiosa Marea, diversi enti e associazioni culturali del territorio.

L’accordo prevede lo sviluppo di un sistema integrato di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, fare rete per promuovere e sostenere la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del sito di Gioiosa Guardia e dei suoi reperti custoditi nell’antiquarium di via Brin.

Sono coinvolti in questo progetto il “Centro Internazionale di Studi per la Città”, le Pro Loco “San Giorgio” e “Gioiosa Marea”, l’Associazione “Sicilia Antica” – Milazzo” e l’Archeoclub “Città di Tripi”; è stato ufficializzato nel corso di un incontro presso l’ex scuola elementare di San Leonardo.

Hanno preso parte il sindaco di Gioiosa Marea Tindara La Galia, il direttore del parco archeologico di Tindari Domenico Targia, l’archeologo Piero Coppolino, i presidenti delle Pro Loco “Gioiosa Marea” e “San Giorgio”, oltre ai rappresentanti delle associazioni culturali nel progetto, amministratori, consiglieri comunali e cittadini.

L’assessore ai beni culturali Teodoro Lamonica ha evidenziato l’importanza di rilanciare le testimonianze storico artistiche di Gioiosa Marea nell’ottica di uno sviluppo turistico ed economico e lo stesso edificio dell’ex scuola elementare di San Leonardo potrebbe diventare sede base per effettuare le visite a Gioiosa Guardia.

Il prossimo 23 aprile si svolgerà una giornata di pulizia del sito storico sul monte Meliuso e dei suoi punti di accesso, mentre per l’1 maggio verrà organizzata una iniziativa dedicata alla riscoperta dell’antica città fondata da Vinciguerra d’Aragona nel 1364.

Per il sindaco “questo accordo con il parco archeologico di Tindari e con le Pro Loco rappresenta un passo importante che manifesta la volontà di questa amministrazione e del consiglio comunale di lavorare in modo sinergico per la promozione e la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale di Gioiosa Marea. Fare rete con le associazioni e con gli enti del settore è una esigenza irrinunciabile per una crescita sostenibile in chiave turistica dell’intero comprensorio di Patti. Per questo allargheremo la platea delle collaborazioni con un avviso mirato”.

Tra l’altro, l’accordo prevede interventi di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza del sito, lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di segnaletica turistica specifica e materiale promo-pubblicitario, tutto finalizzato alla piena fruizione, alla promozione e valorizzazione del sito di Gioiosa Guardia.