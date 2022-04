Erosione della spiaggia a S. Agata Militello. Legambiente: “Il by-pass per la sabbia si dovrebbe fare subito”

Un post pubblicato sulla pagina facebook di “Erosione Spiagge”, curata da “Osservatorio sull’erosione delle spiagge” della provincia di Messina in collaborazione con

Legambiente Nebrodi, accende nuovamente i riflettori sul fenomeno dell’erosione costiera che sta interessando il lato ad est del porto di Sant’Agata di Militello. Secondo gli ambientalisti, che hanno reso noto via social il contenuto dell’autorizzazione VIA-VAS rilasciata dall’assessorato regionale territorio e ambiente nel 2006 al Comune di Sant’Agata Militello, in relazione ai lavori di completamento del porto, l’inasprimento del fenomeno di erosione costiera a levante del Porto di S. Agata di Militello era già stato previsto.

Ne abbiamo parlato con Salvatore Granata di Legambiente Nebrodi.

Foto dalla pagina facebook “Erosione Spiagge”