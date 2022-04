Covid – In Sicilia 4.448 nuovi casi, 19 le vittime. In calo i ricoveri (-13)

Sono 4.448 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino di oggi – venerdì 8 aprile – in Sicilia, a fronte di 32.381 test elaborati. Ieri, giovedì 7 aprile, si erano conteggiati 4.152 nuovi contagi su oltre 27 mila tamponi. In calo il tasso di positività, dal 14,9% al 13,8%.

La Sicilia sale al settimo posto tra le regioni italiane per nuovi casi del giorno, mentre purtroppo si contano altre 19 vittime nel bollettino odierno (in calo rispetto ai 15 decessi di ieri).

I guariti sono invece 7.239 e così gli attuali positivi adesso sono 157.173, oltre 1.600 in meno rispetto a ieri.

In leggero calo, invece, il dato dei ricoveri negli ospedali dell’Isola: in totale sono 1.044 i degenti ricoverati (-13), di cui 979 in regime ordinario (-15) e 65 in rianimazione (2 in più, con 6 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda le singole province il maggior numero di nuovi contagi si registra ancora nel palermitano, con 1.300 positivi del giorno, subito dopo ci sono i 1.282 casi nel messinese. Seguono Catania con 951, Trapani con 545, Siracusa 443 e Agrigento con 430. Poi 285 a Ragusa, 245 a Caltanissetta ed infine 82 ad Enna.

In Italia:

Complessivamente nella nostra nazione si registrano 66.535 nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli oltre 69 mila di giovedì. 144 invece, le vittime.