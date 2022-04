Capo d’Orlando: non ci sarà interruzione di energia elettrica nella zona di Forno Alto

Non ci sarà il previsto distacco di energia elettrica annunciato da Enel nella zona di Forno Alto di Capo d’Orlando per la giornata di oggi fino alle ore 16.30.

“Enel, ha accolto la mia richiesta di non interrompere, senza un congruo preavviso, l’erogazione dell’energia elettrica, in quella zona del territorio per non creare disagi e inconvenienti igienico sanitari alla popolazione, ha spiegato l’assessore alla protezione civile Carmelo Galipò; a Forno Alto, infatti, si trovano i motori di sollevamento e spinta della rete idrica che alimentano le contrade di Catutè, Certari, San Martino e Muscale.”

Proprio lo scorso fine settimana, ha evidenziato ancora l’assessore, un simile intervento di manutenzione effettuato da Enel nella stessa zona, aveva comportato lo svuotamento di un serbatoio e la conseguente carenza d’acqua per 2 giorni.

“Ringrazio pertanto Enel, per aver compreso il disagio che avrebbe potuto arrecare il distacco della corrente elettrica per un lasso di tempo così lungo ed avere rimandato l’intervento manutentivo ad altra data, concordando per tempo con l’Amministrazione comunale al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale come quello dell’erogazione idrica.”