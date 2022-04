Barcellona Pozzo di Gotto – Quest’anno si terrà la processione delle varette

Quest’anno, dopo giorni di trattative, finalmente si è trovato un accordo per le processioni delle varette per il Venerdì Santo. All’incontro vi erano presenti: il sindaco del paese Pinuccio Calabró, il vice Questore dott. Antonio Rugolo, diversi parroci di chiese delle città (Padre Giuseppe Curró, Padre Santino Colosi e padre Giuseppe Turrisi) e i rappresenti della vare.

Si è deciso che durante la sfilata bisognerà rispettare tutte le norme anti Covid. Sarà vietato fare assembramenti e inoltre si dovrà indossare la mascherina nei luoghi più affollati.

Al fine di evitare assembramenti si è anche deciso che non ci sarà incontro tra le vare di Barcellona e quelle di Pozzo di Gotto.

“Dopo il lungo stop imposto – dichiara l’on. Catalfamo – dalla pandemia voglio ringraziare l’Arcidiocesi per la fiducia, il Prefetto e tutte le autorità impegnate nel garantire lo svolgimento di questa importante manifestazione religiosa. Una tradizione secolare che non può ulteriormente essere bloccata. Condividiamo le scelte dell’Arcivescovo di assicurare uno svolgimento in sicurezza evitando assembramenti e strettoie.

Un compromesso per la salvaguardia di tutti che non pregiudicherà la partecipazione alle varette pasquali. La scorsa settimana, dopo aver scritto al Prefetto, avevo ricevuto diverse rassicurazioni nel merito. Massima fiducia agli organizzatori per salvaguardare questa tradizione senza compromettere la sicurezza dei cittadini.”

Angela Serena Lo Conti