Patti: è partito il progetto per la valorizzazione della biblioteca comunale e del sito di Villa Pisani

Valorizzare adeguatamente la biblioteca comunale ed il sito di Villa Pisani. Questo l’intento del progetto presentato questa mattina dall’esecutivo di Patti, guidato da Gianluca Bonsignore.

In questa direzione è stato nominato il “Consiglio di Biblioteca”: ne fanno parte gli assessori alla cultura Salvatore Sidoti e al turismo Daniele Greco, i professori Tinuccio Federico per il liceo “Vittorio Emanuele III”, Pina Giancola per l’istituto di istruzione superiore “Borghese Faranda”, Titti Mollica per l’istituto comprensivo 2 e Cristina Adamo per l’istituto comprensivo 3, poi Teodoro Cafarelli, il professore Alessandro Greco e l’avvocato Francesco Scalia.

Tantissime le iniziative in cantiere. Si inizia da subito con la pubblicazione del bando per il logo della Biblioteca. Al bando potranno partecipare tutti gli alunni delle scuole di Patti, singolarmente o in gruppo, entro il 30 aprile. A fine maggio verrà proclamato il vincitore, il quale beneficerà di un buono da spendere nelle quattro librerie della città. Gli altri partecipanti riceveranno in dono un libro.

A maggio inoltre, anche la città di Patti parteciperà al Maggio dei libri, un’iniziativa che prevede una serie di eventi aventi come centro nevralgico proprio la Biblioteca comunale e che coinvolgeranno le associazioni e tutta la cittadinanza.