Messina – Il Questore Gennaro Capoluongo va a New York e lascia il posto a Gabriella Ioppolo

Incontrerà la stampa per i saluti istituzionali domani mattina alle 11:30, il Questore campano Gennaro Capoluongo, arrivato a Messina a giugno 2021 e chiamato a New York nella delegazione italiana dove ricoprirà il ruolo di esperto in materia di sicurezza nell’ufficio permanente delle Nazioni Unite.

Al suo posto, a Messina, arriva la dottoressa Gabriella Ioppolo, che lascia la sede di Siracusa per tornare a Messina, città in cui ha lavorato in trincea per diversi anni, e da cui mancava dal 2008. Si tratta della prima donna a ricoprire il ruolo di Questore di Messina.

Nominata vicecommissario nel 1986, nel 1996 Gabriella Ioppolo è stata promossa vicequestore aggiunto e nel 2002 primo dirigente. Dal 1986 ha prestato servizio alla Scuola Agenti di Vibo Valentia, nel 1989 alla Questura di Reggio Calabria e poi a Messina dove dal 2002 ha ricoperto l’incarico di reggente della divisione gabinetto. Dal 2003, dopo il corso di formazione dirigenziale, ha ricoperto ruoli dirigenziali al compartimento della Polizia ferroviaria di Reggio Calabria. Nel 2005 è stata nominata capo di gabinetto della Questura di Messina e dal 2009 dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Messina. Dal 2010 ha diretto la polizia stradale di Palermo.