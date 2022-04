Covid – Quasi 30 mila guariti in Sicilia, 4.152 i nuovi casi. Stabili i ricoveri

Sono 4.152 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino di oggi – giovedì 7 aprile – in Sicilia, a fronte di 27.722 test elaborati. Ieri, mercoledì 6 aprile, si erano conteggiati 4.556 nuovi contagi su oltre 30 mila tamponi. Stabile il tasso di positività, al 14,9%.

La Sicilia scende all’ottavo posto tra le regioni italiane per nuovi casi del giorno, mentre purtroppo si contano altre 15 vittime nel bollettino odierno (in calo rispetto ai 23 decessi di ieri).

I guariti sono invece moltissimi: 29.517 coloro che hanno sconfitto il virus e così gli attuali positivi adesso sono 158.869, oltre 24 mila in meno rispetto a ieri.

Stabile, invece, il dato dei ricoveri negli ospedali dell’Isola: in totale sono 1.057 i degenti ricoverati, di cui 994 in regime ordinario (-) e 63 in rianimazione (7 in più, con 9 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda le singole province il maggior numero di nuovi contagi si registra nel palermitano, con 1.273 positivi del giorno. Seguoni Catania con 760 e Messina con 573. Poi 456 a Siracusa, 449 a Trapani, 438 ad Agrigento, 304 a Ragusa, 232 a Caltanissetta ed infine 194 ad Enna.

In Italia:

Complessivamente nella nostra nazione si registrano 69.596 nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore, (numeri simili a ieri). 150, invece, le vittime.