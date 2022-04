Caro energia: il grido di allarme della Confartigianato Messina

Il 2022 doveva essere l’anno della ripresa economica e invece sono arrivati gli aumenti del costo dell’energia e del carburante e anche la guerra che stanno mettendo in ginocchio un settore a rischio collasso.

Così Francesco Giancola segretario provinciale Confartigianato Imprese Messina: “Per molte aziende infatti, con il caro bollette, ha più senso non aprire la propria attività, perché il costo delle utenze e dei consumi è troppo elevato rispetto alle entrate.”

Per Giancola non c’è stato il tempo di ripartire dopo due anni di crisi legata alla pandemia che il conflitto Russia-Ucraina rischia una crisi senza precedenti. Proprio per tutelare un settore dell’artigianato, Confartigianato Messina si unisce all’appello lanciato dagli imprenditori edili siciliani che insieme ai colleghi delle altre zone d’Italia si sono riuniti a Roma dove hanno sottoscritto un documento diretto al Presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere ulteriori sostegni.