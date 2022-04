Sant’Agata Militello, soltanto rinviata la fiera storica di primavera. Si torna alla gestione “in house”

Soltanto rinviata l’edizione di primavera della fiera storica che si doveva tenere il 29 aprile e 30 aprile prossimi a Sant’Agata di Militello. “In relazione ad alcune notizie di stampa secondo cui salterebbe l’edizione primaverile della Fiera Storica, si comunica che le stesse sono destituite di fondamento. Terminato il periodo di emergenza sanitaria, come già precedentemente anticipato, sarà il Comune di Sant’Agata Militello a provvedere a tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione.” annuncia l’amministrazione Mancuso sulla pagina Facebook del comune.

La vera novità, invece, è che di fronte al flop della gestione esterna a cui nessuna ditta sembra voler partecipare, si tornerà alla organizzazione “in house” della manifestazione.

Secondo quanto appreso, infatti, lo scorso febbraio l’amministrazione Mancuso aveva spostato la data, che tradizionalmente cade il 14 e 15 aprile, per non far svolgere la manifestazione nei giorni della Settimana Santa e contestualmente era stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle ditte private e individuare quella che avrebbe dovuto curare l’evento. L’unica ditta che ha aderito, però, non ha prodotto nei termini, ossia il 4 aprile, la documentazione necessaria.

L’amministrazione Mancuso è quindi corsa ai ripari, istituendo un tavolo tecnico, tra amministratori, dirigenti e alcuni dipendenti comunali per poter organizzare la fiera nel più breve tempo possibile e, stavolta, senza affidare l’organizzazione a ditte esterne. Già venerdì 8 aprile verrà avviata la procedura per concordare una nuova data con i sindacati di categoria. Altra novità dell’edizione primaverile 2022 è che in Via Cosenz, non ci saranno bancarelle o stand, ma gli ambulanti potranno fruire solo dei posti che verranno assegnati sul lato mare dell’intero lungomare, a partire dalla Sirenetta, lungo tutta la Via Regione Siciliana e fino alla fine di Villa Falcone-Borsellino. Questo per evitare di congestionare la viabilità cittadina e per dare più spazi di parcheggio ai visitatori.

“Ennesima occasione persa” commenta Giuseppe Puleo, capogruppo della minoranza in consiglio comunale “Speriamo solo che a fine maggio si possa finalmente tornare a rivedere la fiera storica a Sant’Agata di Militello, evento di grande interesse e di storica tradizione per i santagatesi e i cittadini dei comuni dell’hinterland”.