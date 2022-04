Punto Nascita di Sant’Agata di Militello, convocato comitato regionale. Razza incontrerà i sindaci

È giunta ieri da parte dell’Assessore regionale alla salute Avv. Ruggero Razza la comunicazione della convocazione del Comitato Regionale per il percorso nascita, che si riunirà in data 20 aprile 2022, al fine di rinnovare la richiesta di deroga per il punto nascita dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

Nella stessa comunicazione, in riscontro alla nota inviata dal sottoscritto lo scorso 30 marzo a nome dei sindaci dei distretti sanitario 31 e 29 dei Nebrodi, l’Assessore Razza ha quindi manifestato la volontà di procedere ulteriormente al confronto con le amministrazioni dei distretti socio sanitari interessati, dando la propria disponibilità ad incontrare una rappresentanza dei Sindaci nel pomeriggio di giovedì prossimo 14 aprile, presso la sede dell’assessorato regionale.

“Prendiamo atto, – dichiara il primo cittadino di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso – come già sottolineato nei giorni scorsi, della disponibilità dell’Assessore Razza a far ripartire la procedura per la richiesta di deroga al Ministero della Salute ai fini della riapertura del punto nascita dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Siamo pronti a ribadire nel corso del confronto l’unità d’intenti e la compattezza dei sindaci dei Nebrodi, già espressa proprio oggi in un’altra nota a firma dei colleghi sindaci del distretto, per supportare con convinzione e determinazione, senza titubanze né contrapposizioni di alcun genere, la necessità di riapertura del punto nascita santagatese, ad esclusiva tutela del diritto alla salute della comunità.