Covid – 4.566 nuovi casi oggi in Sicilia, stabili i ricoveri. Purtroppo altre 23 vittime

Sono 4.566 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino di oggi – mercoledì 6 aprile – in Sicilia, a fronte di 30.734 test elaborati. Ieri, martedì 5 aprile, si erano conteggiati 5.769 nuovi contagi su 33.690 tamponi. In calo il tasso di positività, che passa dal 17% al 14,8%.

La Sicilia resta al settimo posto tra le regioni italiane per nuovi casi del giorno, mentre purtroppo si contano altre 23 vittime nel bollettino odierno (in calo rispetto ai 43 decessi di ieri). I guariti sono, invece, 8.049 e così gli attuali positivi adesso sono 183.722, 2.895 in meno rispetto a ieri.

Stabile, invece, il dato dei ricoveri negli ospedali dell’Isola: in totale sono 1.057 i degenti ricoverati (-1), di cui 56 in rianimazione (7 in più, con 9 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda le singole province il maggior numero di nuovi contagi si registra nel palermitano, con 1.335 positivi del giorno. Segue Messina con 931 e Catania con 791 nuovi contagi. Poi 529 a Trapani, 458 ad Agrigento, 451 a Siracusa, 323 a Ragusa, 262 a Caltanissetta ed infine 97 ad Enna.

In Italia:

Complessivamente nella nostra nazione si registrano 69.278 nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore, (ieri quasi 90mila). 150, invece, le vittime.