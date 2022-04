Punto Nascita di Sant’Agata di Militello, i sindaco del DSS 31 uniti con Mancuso

Sulla questione del punto nascita intervengono anche i sindaci del Distretto Socio Sanitario 31, di cui il comune capofila è Sant’Agata di Militello. I primi cittadini si schierano con il sindaco santagatese Bruno Mancuso. dopo la querelle con l’assessore Razza e il presidente della Regione Musumeci. Di seguito la nota integrale.

“Noi sottoscritti sindaci dei comuni dei Nebrodi riteniamo doveroso intervenire nella querelle mediatica che negli ultimi giorni ha visto coinvolti il Presidente della Regione On. Musumeci e Il Sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso, Comune capo fila del Distretto Socio Sanitario 31, per ribadire l’impegno mostrato per tutelare gli interessi e i bisogni delle nostre comunità, anche in occasione delle manifestazioni organizzate negli anni scorsi.

Condividiamo pienamente le iniziative promosse dal Sindaco del Comune di Sant’Agata di Militello, anche lui sempre in prima linea insieme a tutti noi, per sensibilizzare il governo regionale sulla necessaria riapertura del punto nascita di Sant’Agata di Militello, non essendoci alcun dubbio sull’importanza del ruolo strategico che riveste il presidio ospedaliero per tutti i territori limitrofi.

Sulla salute dei cittadini, infatti, non si scherza e per questo auspichiamo che l’incontro già chiesto da tempo alla Regione, al fine di poter compiutamente valutare la sussistenza delle condizioni di deroga per la riapertura, possa avvenire a stretto giro, senza ulteriori giri di web.

Confidiamo nella sensibilità umana e professionale di tutte le parti coinvolte al fine di garantire la giusta tutela all’intero territorio dei Nebrodi.

I SINDACI del distretto SS n. 31

