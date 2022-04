Mazzarrà Sant’Andrea – Via ai lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica

È stato firmato stamattina il verbale per la consegna dei lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. I lavori sono stati affidati al Consorzio Stabile AGORAA S.C.A.R.L. con sede in Tremestieri Etneo e dovranno essere ultimati entro il 2 ottobre 2022, salvo eventuali proroghe. Direttore dei lavori è l’ingegnere Francesco Casamento, Rup l’architetto Nadia Lupica.

I lavori prevedono, nello specifico, la sostituzione dei corpi lampada fino alla derivazione della linea. La grande novità è rappresentata dal telecontrollo. Su ogni corpo lampada sarà montata un’antenna collegata con due Gateway che comunicheranno h24 con tutti i dispositivi. Attraverso questo sistema sarà possibile, oltre ad eseguire operazioni di accensione e spegnimento, anche ottenere informazioni sullo stato in cui versa il corpo lampada, sui consumi e sulle condizioni dei quadri elettrici. Proprio il monitoraggio dei quadri consentirà di prevenire furti di energia. I lavori consentiranno anche di abbattere il flusso luminoso notturno del 50% nelle ore non trafficate. Saranno inoltre ottimizzati i contatori comunali che, in alcuni casi, saranno accorpati con un taglio delle relative bollette. Prevista l’installazione di tre pali fotovoltaici con corpi illuminanti in sostituzione di quelli esistenti che consentirà di eliminare altrettanti contatori e le relative bollette elettriche. All’ingresso del Comune è invece prevista la collocazione di un totem per fornire informazioni alla cittadinanza e ai visitatori.

Tutti questi accorgimenti consentiranno alla Città di Mazzarrà Sant’Andrea di dotarsi di un impianto di pubblica illuminazione di seconda generazione che si interfaccerà perfettamente con il sistema di Smart Cities e che consentirà un notevole risparmio in termini di costi energetici.

Con l’occasione sarà effettuato un censimento dei pali della pubblica illuminazione e contestualmente saranno sostituiti quelli che necessitano di intervento per supportare i nuovi corpi illuminanti.

“Un altro importante traguardo raggiunto – ha commentato il sindaco Carmelo Pietrafitta – Il cambio dei corpi illuminanti porterà a una miglioria della pubblica illuminazione, ma anche a un corposo risparmio per le casse comunali, stimato in una somma intorno agli 80mila euro annue. Abbiamo completato l’iter dell’efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, concluso i lavori al Comune, efficientato le scuole e anche l’asilo nido”.