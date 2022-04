Lancia un petardo in campo durante la gara tra Igea Virtus e Ragusa. Daspo per un 26enne

Era sugli spalti dello stadio d’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto, lo scorso 13 marzo, per assistere alla partita tra la sua Ragusa Calcio e l’Igea Virtus 1946, ma non si è accontentato di fare del semplice tifo: un 26enne ragusano, ultrà della formazione ospite, ha infatti lanciato dagli spalti, in direzione del campo di gioco, un potente petardo. Esplodendo sull’adiacente pista gommata di atletica, l’eplosione ha causato una buca di notevoli dimensioni.

Il giovane è stato raggiunto da un provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) emesso dal Questore su proposta della Divisione Anticrimine della Questura che ha curato l’intera istruttoria.

Fondamentale ai fini dell’identificazione del 26enne ed alla ricostruzione dell’intera dinamica dei fatti è stata la visione ed analisi delle immagini registrate da personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una volta riconosciuto, per il responsabile è immediatamente scattata la segnalazione alla locale Autorità Giudiziaria nonché l’avvio delle procedure per l’irrogazione del provvedimento D.A.SPO.

L’ultrà non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di sei anni. Inoltre, considerati i precedenti specifici e la spiccata pericolosità sociale, lo stesso dovrà altresì rispettare le ulteriori prescrizioni convalidate dall’A.G. su proposta della Questura, ossia presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra dell’ASD Ragusa Calcio, presso gli uffici di polizia competenti per territorio.