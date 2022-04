Sant’Agata Militello, domenica di sport, sotto il segno della “Maratonina dei Nebrodi”

Sono Abdelkrim Boumalik dell’Atletica Canicattì per la sezione uomini con il risultato di 1h16’17 e Nadiya Sukharyna dell’ASD Torrebianca per la categoria donne con il tempo 1h28’10, i vincitori dell’ottava edizione della Maratonina dei Nebrodi, chre si è disputata ieri mattina a Sant’Agata di Militello. La gara, valida come seconda prova del Grand Prix regionale di mezze maratone, è tornata sulle strade santagatesi dopo due anni di stop a causa della pandemia da covid-19.

La manifestazione, impeccabilmente organizzata dall’ASD Atletica Nebrodi, si è svolta all’interno del circuito cittadino, percorso per tre volte, con partenza da piazza Crispi, poi via Zito, viale Regione Siciliana, Torrente Romarino e ritorno da Via Papa, Statale 113 per approdare di nuovo in piazza Crispi. Entusiamo e partecipazione anche da parte del pubblico presente, che ha affollato le vie cittadine.

Maglia Oro per la speciale classifica che somma i tempi delle varie gare del Grand Prix delle mezze maratone indossata da Boumalik e da Rosalba Ravì Pinto, torrenovese dell’Atletica Nebrodi.

Cerimonia di premiazione al Castello Gallego, alla presenza del sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso e dell’assessore Antonio Scurria, del Presidente dell’ASD Nebrodi Cicero e del presdiente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza. Il sindaco Mancuso ha poi così commentato sui suoi canali social “Con grande gioia questa mattina la Città di Sant’Agata di Militello è tornata ad ospitare la Maratonina dei Nebrodi, Memorial Maurizio Gorgone. Una manifestazione che come ogni anno ha mantenuto le promesse, una bellissima giornata all’insegna dello sport ed un’organizzazione impeccabile a cura della Atletica Nebrodi. Complimenti ai vincitori, a tutti i partecipanti, ed a quanti hanno contribuito con il loro lavoro all’ottima riuscita dell’evento.”

Premiati con la Coppa in memoria del finanziere Maurizio Gorgone, i primi tre atleti, appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Primo classificato della categoria uomini Andrea Travaglio con il tempo di 1h25’41, al secondo posto Michele Guzzardo 1h25’51 e al tesro posto Ignazio Caruccio 1h26’01. Nessuna donna, invece, appartenente alle Forze Armate, ha garaggiato ieri alla competizione.

Queste le classifiche

Categoria uomini

Abdelkrim Boumalik (Atletica Canicattì) 1h16’17 Alberto Fieramosca (Sciacca Running) 1h20’59 Adriano Abbisogni (Trinacria Palermo) 1h21’18 Alessandro Finocchiaro (Trinacria Palermo) 1h23’03 Giovanni Villarosa (Club Atletica Partinico) 1h23’07

Categoria donne