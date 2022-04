Santa Domenica Vittoria, auto si schianta contro un muro. 4 giovani feriti

Uno schianto violentissimo, quello avvenuto intorno alle 2:30 di questa notte a Santa Domenica Vittoria.

Da accertare le cause del sinistro autonomo che ha visto coinvolta una Volkswagen Golf, con 4 giovani del posto a bordo. L’auto, mentre viaggiava sulla via Libertà, avrebbe sbandato e poi impattato violentemente contro il muro di un’abitazione.

I giovani, tutti del posto e di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono stati trasferiti in ospedale. Uno è stato trasportato al Cannizzaro di Catania, uno al Policlinico di Messina, un altro a Taormina ed il quarto a Bronte. Tutti al momento sono in prognosi riservata, ma si attende l’esito degli accertamenti diagnostici del caso, che sono in corso.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri della compagnia di Patti, che dovranno ora ricostruire la dinamica del terribile incidente.