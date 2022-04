Mazzarrà Sant’Andrea: un “bando per le aree interne” per programmare la ripartenza delle attività commerciali e artigianali

Sostenere le attività commerciali e artigianali di Mazzarrà Sant’Andrea che lo scorso anno hanno affrontato investimenti per opere edili, impianti, settore informatico e digitale e formazione. L’amministrazione di Carmelo Pietrafitta lo farà nell’ambito del DPCM del 24 settembre 2020 con il “Bando aree interne”.

Le imprese potranno richiedere un finanziamento a fondo perduto per le proprie iniziative di miglioria delle proprie attività oppure per gli adeguamenti e gli investimenti che si sono resi necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il budget complessivo è di oltre 20 mila euro.

Questi i settori di investimento: opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni), installazione o ammodernamento di impianti, acquisto di arredi e strutture temporanee, macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate e poi di veicoli da destinare alla consegna a domicilio.

Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa, formazione in tema di sicurezza e protezione dei lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing e tecnologie digitali.

Spese per la sanificazione dei locali e delle merci, canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, spese di gestione dell’impresa come le bollette relative alle utenze elettriche, idriche, telefoniche e comunque riferite all’annualità 2021.

Per l’esecutivo Pietrafitta così si possono aiutare le attività territoriali, falcidiate dal Covid, che hanno necessità di ripartire. Nei prossimi giorni sarà infine pubblicato un nuovo bando per aiutare le start up che intendono avviare la loro attività nel comune culla dei vivai.