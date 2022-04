Covid, 1.993 nuovi contagiati in Sicilia. In aumento i ricoveri in area medica

Sono 1.993 i nuovi casi di contagio da covid-19 in Sicilia registrati nel bollettino di oggi 04 aprile 2022 a fronte di 16.604 test elaborati. Rispetto alla giornata di ieri, domenica 03 aprile, quando si erano conteggiati 3.435 nuovi contagi su oltre 30.000 tamponi, si rileva il consueto calo del lunedì.

Sale di un punto percentuale il tasso di positività, che si attesta al 12%.

La Sicilia scivola al decimo posto tra le regioni italiane per nuovi casi del giorno. Al primo posto c’è il Lazio con 3.834 contagi in 24 ore.

I guariti sono, invece, 2.801, mentre gli attuali positivi sono 186.948, 114 in meno rispetto a ieri. 5 le vittime registrate nel bollettino di oggi, in netto calo rispetto a domenica, quando si sono contati 17 decessi.

Ancora un incremento, invece, dei ricoveri nei repati ordinari degli ospedali dell’Isola: sono adesso 1.013, 36 in più rispetto al dato precedente. Scendono, invece, da 65 a 61 i ricoverati in rianimazione. Nessun nuovo ricoverato in terapia intensiva nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le singole provincie il maggior numero di nuovi contagi si registra oggi nel Palermitano, con 760 positivi del giorno. Segue Messina con 487 nuovi contagi, poi Trapani 322, Catania 292, Agrigento 253, Enna 170, Ragusa 159, Suracusa 137 ed infine Caltanissetta con 112 nuovi casi.

In Italia:

Complessivamente nella nostra nazione si registrano 30.630 nuovi contagi da covid 19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a domenica. Oggi in Italia si sono contate 125 vittime, sette in più rispetto al report precedente. 1.274.305 gli attuali positivi, di cui 10.241 ricoverati in area medica e 483 in rianimazione