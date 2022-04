Capo d’Orlando – Disagi nell’erogazione dell’acqua a Catutè, tecnici al lavoro

A Capo d’Orlando nella giornata di ieri, sabato 2 aprile, Enel ha eseguito lavori di manutenzione e ha interrotto (senza comunicazione alcuna) la corrente elettrica nella zona di Forno Alto, proprio dove sono presenti le pompe che spingono l’acqua a Catutè, Certari e San Martino.

Questa situazione ha provocato lo svuotamento del serbatoio di San Martino e, nonostante da ieri pomeriggio il circuito dell’acqua fosse regolare, lo stesso serbatoio non si riesce a riempire anche a causa di una perdita a Catutè.

“Già da ieri sera – dichiara l’Assessore Carmelo Galipo – la task force coordinata dagli uffici comunali è al lavoro per ripristinare il disagio e da stamattina con l’ausilio delle autobotti, stiamo versando acqua nel serbatoio di San Martino per cercare di recuperare.

Grazie a chi anche di sabato e domenica non sta facendo mancare il proprio supporto per risolvere il problema. Ci scusiamo per i disagi.”