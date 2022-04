Sant’Agata Militello, paura sul lungomare. Auto va a fuoco, nessun ferito

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi sul lungomare santagatese, dove un’auto ha preso a fuoco.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che, per cause da accertare, l’autovettura, una Fiat, con a bordo due giovani donne, abbia iniziato ad avere problemi mentre transitava sulla strada parallela alla SP 162 bis, che costeggia la Villa Falcone-Borsellino.

Fortunatamente le due donne avrebbero immediatamente arrestato la marcia e sarebbero scese dall’auto per tempo, senza riportare ferite, soccorse anche da alcuni passanti. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello per spegnere il rogo e mettere il mezzo in sicurezza.