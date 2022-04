Porto dei Nebrodi, avvicendamento del Rup. L’ingegnere Sanseverino prende il posto di Ridolfo

Avvicendamento nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di completamento del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello.

A seguito della conclusione al 31 marzo della convenzione col comune di Brolo, l’ingegnere Basilio Ridolfo lascia l’incarico, che aveva ricoperto sin dal 2014 all’ingegnere Basilio Sanseverino, in atto dirigente dell’area tecnica del comune di Alcara Li Fusi.

“Siamo infinitamente grati a Basilio Ridolfo per l’insostituibile e prezioso apporto che ha dato per far sì che si potessero avviare i lavori e quindi nella conduzione dell’appalto. La sua esperienza e professionalità sono state fondamentali negli ultimi sette anni e mezzo non solo per la realizzazione dell’opera più importante per la città di Sant’Agata Militello e l’intero comprensorio, consentendo di superare anche fase particolarmente critiche, ma anche in tutti gli altri ambiti del settore tecnico in cui è stato chiamato ad operare.

Allo stesso tempo, formuliamo all’ingegnere Basilio Sanseverino gli auguri di buon lavoro nel nuovo ruolo e lo ringraziamo, insieme al sindaco Ettore Dottore ed all’amministrazione comunale di Alcara Li Fusi, per la pronta disponibilità fornita.

Siamo fiduciosi di poter proseguire insieme, con efficacia, in quest’ultima fase che ancora ci separa dall’attesa conclusione dei lavori per cui, proprio in questi giorni, è stato formalizzato l’accordo per la proroga di sei mesi all’impresa a fronte della rinuncia alle riserve già avanzate dalla ditta stessa, evitando così l’insorgere di eventuali contenziosi che avrebbero condizionato il completamento dell’opera.”