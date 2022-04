A20 – Auto prende fuoco nella galleria Petraro tra Brolo e Patti, traffico in tilt

Un’auto ha preso a fuoco questa mattina, intorno alle 10.00 nella galleria Petraro sulla A20, nel tratto di strada compreso tra Brolo e Patti, in direzione Palermo.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma fortunatamente non ci sono feriti. Il fumo ha però letteralmente invaso la galleria, riuscendo anche a transitare nell’altra corsia di marcia. Il traffico ovviamente è stato arrestato, per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Code e disagi al momento.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, guidata dal Comandante Massimiliano Fiasconaro, per gli accertamenti del caso.