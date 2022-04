Oliveri – Le iniziative per la giornata mondiale dell’autismo

Sabato 2 aprile, in occasione della giornata della consapevolezza dell’autismo, il comune di Oliveri ha deciso di organizzare un pomeriggio all’insegna del divertimento. Il municipio sarà colorato di blu e ci saranno balli, poesie e letture.

Tutto questo per ricordare che la sindrome dello spettro autistico non è diversità, ma un altro modo di essere speciali.

L’evento è organizzato dalla consulta Giovanile, con la collaborazione di Fitover.

L’organizzatori ritengono che fornire un’esperienza con i “pari” sia indispensabile per la crescita emotiva e socio-relazionale ed inoltre rappresenta un’ottima opportunità di intervento, coerente con una logica abilitativa sempre più orientata in senso ecologico e naturalistico. Lo scopo del progetto è quello di favorire esperienze evolutive nelle diverse aree di sviluppo che mirano all’integrazione sensoriale, alla formazione dei ragazzi e al miglioramento delle competenze sociali.

Un momento particolarmente importante e significativo per la comunità di Oliveri. Questo rappresenta una priorità per una società che intende evolversi e costruire un futuro migliore per tutti, un futuro più equo e una società più forte che ha bisogno della pluralità e delle differenze.

Angela Serena Lo Conti