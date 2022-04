Barcellona P.G., controlli straordinari al mercato ortofrutticolo “Nasari”. Verifiche anche alla circolazione stradale

E’ scattato ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio per i Carabinieri della compagnia barcellonese, coordinati dal capitano Lorenzo Galizia. In particolare, sin dalle prime ore della giornata, i militari dell’Arma, coadiuvati dai colleghi del reparto tutela agro-alimentare di Messina hanno concentrato la loro attenzione sul Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Nasari.

Il mercato, infatti, è stato coinvolto nelle ultime inchieste coordinate della DDA Messinese. Secondo le ipotesi investigative la criminalità organizzata barcellonese avrebbe infiltrato proprio questo settore economico attraverso l’intestazione fittizia di attività commerciali. Durante i controlli effettuati a “Nasari”, i Carabinieri hanno controllato 22 persone e 7 attività di vendita. Una società cooperativa è stata sanzionata perché i militari dell’Arma hanno trovato nella diposnibilità 650 kg di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre ai titolari della cooperativa è stata elvata una sanzione di 1.500 euro.

Durante il sevizio i militari dell’arma hanno poi effettuato una serie di verifiche straordinarie alla circolazione stradale. 54 i veicoli controllati e svariate le sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada, per un importo complessivo di oltre 5.000 euro. Due conducenti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga. Per questo sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti. Per loro è stata disposta la sospensione della patente.