Patti: il consorzio “Tindari-Nebrodi” patrocinerà lo studio sulla “Cardiopatia Ischemica”

Il Consorzio Intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti patrocinerà lo studio sulla “Cardiopatia Ischemica” proposto dal “Lions Club International di Patti”.

Il consiglio di amministrazione dell’ente, presieduto da Vincenzo Princiotta Cariddi e composto dai consiglieri Anna Sidoti, Filippo Tripoli, Pasqualino La Macchia e Nino Gaudio, ha accolto l’invito del “Lions Club International”, rappresentato dal suo Governatore avvocato Antonino Di Blasi, nel concedere il patrocinio gratuito a favore di questa importante iniziativa, tesa a diffondere conoscenze per la prevenzione e le fasi d’intervento in presenza di cardiopatia ischemica.

Per l’esecutivo del consorzio, pronto a raccogliere l’appello “Lions Club International”, è primario diffondere questa iniziativa, per le sue implicazioni e per la diffusione della cultura della conoscenza, che aiuta soprattutto nel campo della salute ad approntare importanti benefici per i cittadini e la loro vita.