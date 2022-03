Mazzarrà Sant’Andrea: bilancio riequilibrato, dal dissesto si va verso la normalità

Il Ministero dell’Interno ha approvato lo scorso 23 marzo l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2016-2019 presentato dall’esecutivo di Mazzarrà Sant’Andrea, guidato da Carmelo Pietrafitta.

Una notizia straordinaria per la culla dei vivai, dopo che nell’aprile 2017 la commissione straordinaria per il bilancio aveva deliberato, a seguito di gravi criticità riscontrate sotto il profilo economico-finanziario il dissesto finanziario.

L’esecutivo Pietrafitta, com’è noto, insediatasi nel novembre successivo, ha subito provveduto, nel rispetto della legge, a rimodulare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il riequilibrio è stato realizzato aumentando le entrate proprie e riducendo le spese correnti con una riorganizzazione di tutti i servizi con criteri di efficienza e rideterminando, contestualmente, le dotazioni organiche di personale.

Prima di raggiungere Roma, il documento ha superato i controlli della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Quest’ultima, dopo aver ritenuto validi i contenuti della proposta, ha comunicato tutto al Ministero, che ha approvato con proprio decreto.

L’approvazione dell’ipotesi di bilancio delimita l’inizio della fase finale del percorso di risanamento intrapreso dal comune.

“Questo risultato è davvero importante per il nostro comune, ha ribadito il sindaco Carmelo Pietrafitta, conseguito con l’ausilio e lo spirito di sacrificio di tutti, amministratori, dipendenti e funzionari. Tutti hanno fatto squadra in maniera esemplare verso un unico obiettivo e tra questi il segretario comunale Giuseppe Torre, che ha coordinato in maniera eccellente l’intera struttura comunale.”