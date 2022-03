Giro ciclistico di Sicilia: stanziati 200 mila euro per interventi di manutenzione viaria per il passaggio della “carovana” in provincia di Messina

Saranno stanziati 200 mila euro per la provincia di Messina per gli interventi di manutenzione viaria per il passaggio della carovana del Giro di Sicilia.

Questa somma fa parte dei 6,8 milioni destinati alla manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità secondaria di sei province siciliane e deliberati dal governo Musumeci in vista dell’edizione 2022 del Giro di Sicilia.

La corsa ciclistica, ripristinata nel 2019 grazie all’intesa tra Regione Siciliana e Rcs Sport, si svolgerà dal 12 al 15 aprile.