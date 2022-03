Il forte vento di scirocco abbattutosi sulla Sicilia, nella serata di ieri, ha creato danni e preoccupazioni anche a Castell’Umberto.

Nel comune nebroideo infatti diversi alberi sono stati sradicati dal terreno all’interno del Parco delle Rimembranze, nei pressi del centro urbano. Una donna, che si trovava sul posto al momento del crollo, è rimasta ferita. Non è in gravi condizioni, ma è stata comunque trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.