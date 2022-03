Capo d’Orlando – Un nuovo divieto di sosta ad hoc sulla Via Torrente Bruca? Le proteste dei commercianti

Circa un mese fa a Capo d’Orlando, in via Torrente Bruca, è stato disposto un nuovo divieto di sosta. Un divieto che, però, è valido soltanto per un tratto di strada. Sia all’inizio che alla fine della via, infatti, è possibile parcheggiare in una delle due corsie.

Diversi residenti e commercianti si sono lamentati, non riuscendo a comprendere come mai questo divieto di sosta sia stato posizionato soltanto nel tratto centrale della strada. Dopo aver cercato chiarimenti al comune e aver ricevuto soltanto risposte saltuarie, adesso i residenti e soprattutto i commercianti, danneggiati nelle loro attività, esigono una spiegazione chiara. Ai nostri microfoni l’artigiano Giuseppe Sgrò.